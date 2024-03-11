英國肯辛頓宮昨（10）日公開凱特祝賀母親節的照片，這是她1月接受腹部手術以來首度公開亮相，畫面中的凱特坐在椅子上露出燦笑，3名孩子圍繞身旁。不過包括美聯社、路透社等各大主流外媒後續紛紛下架該張照片，指出凱特女兒、夏綠蒂公主的袖子沒有正確排列，認為照片「過度編輯」、「被操縱」，不符合外媒的發布準則，因此收回。對此，肯辛頓宮並未回應。

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.



Wishing everyone a Happy Mother's Day. C



📸 The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 10, 2024

肯辛頓宮10日公開凱特的照片後，不到12小時，美聯社、路透社、法新社、Getty Image等四大英國王室發布照片的重要途徑先後宣布下架該照，美聯社指出，「經過仔細檢查，消息來源似乎以不符合美聯社照片標準的方式操縱照片，照片顯示夏綠蒂公主左手的排列並不一致」。

I’ve never been much of a conspiracy theorist but if @AP @AFP @Reuters & other picture agencies are concerned enough to remove it and ask clients to delete it, there are serious questions for Kensington Palace - which was the source of the photo.

These appears to be the issues 👇 https://t.co/ifcSB9mUzu pic.twitter.com/bH5gN9fJtJ — Chris Ship (@chrisshipitv) March 10, 2024

路透社更要求客戶不要使用該照。