英國肯辛頓宮昨（10）日公開凱特祝賀母親節的照片，這是她1月接受腹部手術以來首度公開亮相，畫面中的凱特坐在椅子上露出燦笑，3名孩子圍繞身旁。不過包括美聯社、路透社等各大主流外媒後續紛紛下架該張照片，指出凱特女兒、夏綠蒂公主的袖子沒有正確排列，認為照片「過度編輯」、「被操縱」，不符合外媒的發布準則，因此收回。對此，肯辛頓宮並未回應。
肯辛頓宮10日公開凱特的照片後，不到12小時，美聯社、路透社、法新社、Getty Image等四大英國王室發布照片的重要途徑先後宣布下架該照，美聯社指出，「經過仔細檢查，消息來源似乎以不符合美聯社照片標準的方式操縱照片，照片顯示夏綠蒂公主左手的排列並不一致」。
路透社更要求客戶不要使用該照。
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