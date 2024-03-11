【時報-台北電】上周五歐美原油期貨跌逾1%，儘管產油國組織OPEC+減產延期，但受到原油疲軟的需求前景，其中美國駕駛季節的需求浮現，中國市場也呈現停滯，打壓原油期貨走低。

據了解，沙烏地阿拉伯和俄羅斯為首的OPEC+成員國皆表示，同意將自願減產每日220萬桶延長至第二季度，在對全球經濟成長和該組織以外產量增加的擔憂之際，而為市場提供部份支撐。

美國NYMEX-4月輕質原油期貨下跌0.92美元，報每桶78.01美元；4月熱燃油下跌0.05美元，報每加侖2.64美元；4月RBOB汽油下跌0.02美元，報每加侖2.53美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨跌0.88美元，報每桶82.08美元。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)