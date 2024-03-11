【時報-台北電】11日A股三大指數開盤漲跌不一，滬指報3042.62點，跌0.11%；深成指報9369.65點，漲0.01%；創指報1817.07點，漲0.54%。
AI手機、英偉達概念股跌幅居前！福蓉科技跌停，思泉新材、希荻微、天音控股、誠邁科技、中興通訊等跟跌。
儲能概念拉升走強，華西能源、北京科銳、多氟多、三暉電氣、林州重機等多股漲停。
動力電池概念股爆發，領湃科技漲停，天宏鋰電漲逾16%，多氟多、璞泰來漲停。寧德時代大漲9.23%報172.58元，創去年11月底來新高。
電力拉升漲停，西昌電力漲超5%，閩東電力、晉控電力、華銀電力、明星電力、深南電A等跟漲。智慧電網概念盤中拉升，北交所億能電力、北京科銳、三暉電氣漲停。（編輯：張嘉倚）
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