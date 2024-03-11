美股上周五收黑，費半大跌4%，AI指標股輝達更重挫5.5%。台股今天開盤跳空下跌，台積電下殺19元，不過AI伺服器、金融族群等接棒撐盤，大盤跌幅迅速收斂，早盤一度翻紅。
台積電今年來股價大漲3成，上周領軍台股突破2萬點，台股成為台積電「一個人的武林」。2萬點是否就是台股的「天花板」？台新金首席經濟學家李鎮宇表示，台積電股價漲多，短線修正不意外，不過他認為，台積電價值仍被低估，股價還是太便宜，年底有機會再挑戰高點。
李鎮宇表示，與全球AI概念股相比，輝達本益比高達70倍，台積電不過22倍，以全球角度看，台積電和其他AI股相比還是很便宜，這也是為何外資一直在買台積電的原因。
富邦金首席經濟學家羅瑋表示，股市目前並無泡沫化危機，因台積電和輝達營收都是實實在在的成長，並非由投資人想像堆疊的「本夢比」。但台股由台積電一枝獨秀撐住2萬點，有一定風險，短期建議投資人居高思危、先落袋為安。
大華國際投顧分析師阮蕙慈表示，台股看到2萬點，短線震盪很正常，每次遇到關卡都會震盪，但震盪之後還是會再創新高。台灣電子業供應鏈是AI軍火庫，未來獲利、股價評價面提升，2萬點不會是終點，而且也不會只有台積電表現，這幾天的震盪，就是成長股的新起點。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：