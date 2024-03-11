美股上周五收黑，費半大跌4%，AI指標股輝達更重挫5.5%。台股今天開盤跳空下跌，台積電下殺19元，不過AI伺服器、金融族群等接棒撐盤，大盤跌幅迅速收斂，早盤一度翻紅。

台積電今年來股價大漲3成，上周領軍台股突破2萬點，台股成為台積電「一個人的武林」。2萬點是否就是台股的「天花板」？台新金首席經濟學家李鎮宇表示，台積電股價漲多，短線修正不意外，不過他認為，台積電價值仍被低估，股價還是太便宜，年底有機會再挑戰高點。

李鎮宇表示，與全球AI概念股相比，輝達本益比高達70倍，台積電不過22倍，以全球角度看，台積電和其他AI股相比還是很便宜，這也是為何外資一直在買台積電的原因。

富邦金首席經濟學家羅瑋表示，股市目前並無泡沫化危機，因台積電和輝達營收都是實實在在的成長，並非由投資人想像堆疊的「本夢比」。但台股由台積電一枝獨秀撐住2萬點，有一定風險，短期建議投資人居高思危、先落袋為安。

大華國際投顧分析師阮蕙慈表示，台股看到2萬點，短線震盪很正常，每次遇到關卡都會震盪，但震盪之後還是會再創新高。台灣電子業供應鏈是AI軍火庫，未來獲利、股價評價面提升，2萬點不會是終點，而且也不會只有台積電表現，這幾天的震盪，就是成長股的新起點。

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