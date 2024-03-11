【時報記者任珮云台北報導】勤誠（8210）上周遭外資連3賣，日K也連3黑；今早在2月營收報喜下，日K由黑翻紅。勤誠2月營收年增11%，高階專案穩步進行。

勤誠2月合併營收為新台幣5.95億元，年增11.3%；累計至2月合併營收為新台幣17.08億元，年增78.5%。勤誠表示，第一季為傳統淡季，2月受農曆春節假期影響工作天數，目前在手訂單及開發中專案穩步進行中，同步優化公司內部流程及提升營運效能，維持全年營收逐季成長、營運優於去年的預期。

展望2024年，調研機構Trendforce指出，伺服器整機出貨趨勢今年主要動能仍以美系CSP為大宗，預估2024年全球伺服器整機出貨量約1,365.4萬台，年增約2.05%；同時，市場仍聚焦部署AI伺服器，AI伺服器出貨占比約12.1%，可預期雙位數成長。勤誠表示，持續看好終端客戶AI相關應用的雲端伺服器需求，包含GPU Server、Storage Server、ASIC Server等，在手專案及接洽中專案皆與市場趨勢串聯，並密切關注近期科技展會所帶來的最新趨勢及技術，積極完善產品設計與規畫，深化與產業領導者的合作機會；此外，為因應訂單需求變化及擴增，勤誠已簽約添購新NCT廠房，持續滿足少量多樣的客戶需求，穩步深化企業競爭力。