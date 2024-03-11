【時報-台北電】獲利了結，上周五ICE棉花期貨跌逾4%；由於美國農業部(USDA)月度供需報告下調美棉產量與期末庫存，加上印度產量增加50萬包以及中國進口量增加90萬包，抵銷投資人對美棉樂觀情緒，致期棉回跌逾4%。
分析師表示，因美棉產量調減，及美棉庫存下調至54.4萬噸，為近五年最低，不過全球市場來看，印度產量調增，加上國際油價下跌，致棉價回跌逾4%；鄭棉漲近1%，因市場趨於謹慎，現貨價格及下游棉紗市場交易持穩，令鄭棉為連2日上漲。
終場ICE美國交易所2號棉花5月棉跌4.03%，報每磅95.28美分；中國鄭州商品期貨3月期棉結漲0.47%，報每公噸16080人民幣。(編輯：王思涵) (商品行情網)
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