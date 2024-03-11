【時報-台北電】美失業率增，上周五紐約期金漲近1%；由於美國2月份失業率月至3.9%，創2022年1月以來最高，高於市場預期3.7%，強化市場對聯準會(Fed)即將降息的預期心理，並刺激黃金價格再度創歷史新高。
分析師表示，Fed預期降息的機率增溫，致美元疲軟及10年期公債殖利率下跌，都是推助黃金價格上漲，且市場認為6月降息的可能性為70%，令黃金連7日上揚。
終場收盤報價，4月黃金漲20.30美元，報每盎司2185.50美元，5月白銀漲跌0.03美元，報每盎司24.55美元，4月鉑金跌8.60美元，報每盎司914.80美元，6月鈀金跌17.10美元，報每盎司1025.30美元。(編輯：王思涵)(商品行情網)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：