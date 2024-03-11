【時報-台北電】美失業率增，上周五紐約期金漲近1%；由於美國2月份失業率月至3.9%，創2022年1月以來最高，高於市場預期3.7%，強化市場對聯準會(Fed)即將降息的預期心理，並刺激黃金價格再度創歷史新高。

分析師表示，Fed預期降息的機率增溫，致美元疲軟及10年期公債殖利率下跌，都是推助黃金價格上漲，且市場認為6月降息的可能性為70%，令黃金連7日上揚。

終場收盤報價，4月黃金漲20.30美元，報每盎司2185.50美元，5月白銀漲跌0.03美元，報每盎司24.55美元，4月鉑金跌8.60美元，報每盎司914.80美元，6月鈀金跌17.10美元，報每盎司1025.30美元。(編輯：王思涵)(商品行情網)