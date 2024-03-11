【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為7.0969元，較前一交易日升值0.09分。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2024年3月11日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣7.0969元，1歐元對人民幣7.7878元，100日元對人民幣4.8545元，1港元對人民幣0.90751元，1英鎊對人民幣9.1472元，1澳大利亞元對人民幣4.7176元，1新西蘭元對人民幣4.4069元，1新加坡元對人民幣5.3421元，1瑞士法郎對人民幣8.1109元，1加拿大元對人民幣5.2805元，人民幣1元對1.1356澳門元，人民幣1元對0.66032馬來西亞林吉特，人民幣1元對12.7447俄羅斯盧布，人民幣1元對2.6444南非蘭特，人民幣1元對184.50韓元，人民幣1元對0.51647阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.52741沙特里亞爾，人民幣1元對50.7316匈牙利福林，人民幣1元對0.55422波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9601丹麥克朗，人民幣1元對1.4348瑞典克朗，人民幣1元對1.4659挪威克朗，人民幣1元對4.49624土耳其里拉，人民幣1元對2.3680墨西哥比索，人民幣1元對4.9691泰銖。(編輯：廖小蕎)

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