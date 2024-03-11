【時報記者莊丙農台北報導】嘉威(3557)董事會通過2023年財報，全年營收為47.52億元，每股盈餘為4.81元，董事會並通過配發現金股利3元，盈餘配發比例為62％，以上周五收盤價計算，現金殖利率為4.7％。同時，嘉威生活公布2月營收為4.67億元，年增13.08％，連續兩個月呈現雙位數成長，第1季營收將有不錯成績，今年整體業績有望轉強。

受到2023年北美市場去庫存化的影響，嘉威生活2023年營業毛利18.31億元、營業利益5.06億元，稅後淨利3.86億元，均較上年度下滑。但在原物料價格較前期平穩的助益下，毛利率由2022年的35.87％增加至2023年的38.53％，毛利率持續穩定的維持在35％以上的水準，同時也創歷年毛利率次高水準。

美國大型零售通路如Walmart、Costco、及Target等近期的營運顯示獲利均呈現年增情形，嘉威生活的第一大客戶Walmart在第4季總營收年增長了5.7％，在全球電子商務銷售額更是年增長23％。Walmart另宣布以23億美元買下由台裔企業家王蔚創辦的智慧電視廠商Vizio，沃爾瑪一直是VIZIO最大通路，「藉由收購VIZIO，沃爾瑪將有機會控制美國電視市場的22％。」， VIZIO的服務模式跨足了連網電視廣告等領域，在搶攻市場佔有率的背後，Walmart更大的價值在於坐擁消費數據、廣告版位的拓展。Walmart對今年度的營收預測將成長3~4％，並將持續在技術和創新方面進行長期投資，以優化其供應鏈和商店，預計未來幾年資本支出將佔銷售額的3％至3.5％，對未來保持樂觀的預期。

經歷2023年的調整期，嘉威生活持續擴展版圖，陸續投資興建越南廠主攻R.PET材質環保產品，並在美國德州租用倉庫，建置自有團隊運作倉儲，以因應市場取向與客戶成長需求。

嘉威生活1月及2月營收分別年增35.06％及13.08％，今年以來都是兩位數成長，主要傳統旺季加上訂單回溫的效應所致，前2月年增26.02％，預期第1季營收將較去年同期成長，也顯示最壞時間已過，隨著嘉威生活北美核心客戶對於營運的正面預期，接單能見度持續轉佳，全年營運審慎樂觀。