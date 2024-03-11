【時報記者張漢綺台北報導】櫃檯買賣中心將於113年3月21日及4月24日舉辦證券交易法第43條之1大量取得股份申報新制線上宣導說明會，請持股超過5%股東踴躍參加。

證券交易法第43條之1第1項規定大量取得股份之申報門檻，從取得已發行股份總額超過10%調降至5%，並將自113年5月10日起施行，為強化申報義務人及市場參與者對法規修正及新式電子化申報作業之瞭解，櫃買中心訂於113年3月21日及4月24日等2日，以線上直播方式辦理「證券交易法第43條之1第1項大量取得股份申報新制宣導說明會」，敬請上櫃興櫃公司持股超過5%股東及相關股務人員參加。

櫃買中心亦已在官網建置「大量取得股份申報新制專區」，包括法令規章、宣導活動及資料、問答集、申報指引及申報書等五個項目，提供上櫃興櫃公司及申報義務人查詢。