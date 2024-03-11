【時報記者王逸芯台北報導】受到2月工作天數減少關係，智易(3596)2月營收月減、年增，累計前2月營收年增17.4%。展望2024年，法人看好智易三大產品線Mobility(行動通訊)營收維持平穩，而Smart Home(智慧家庭)、Broadband(寬頻固網)具有成長動能，故智易2024年營收、獲利都可往相較2023年持續成長。
智易2月合併自結營收為40.17億元，月減少10.6%、年增加14.0%；累計1至2月合併自結營收為85.10億元，年增加17.4%，創同期新高。
展望第一季，智易因北美電信商客戶進入拉貨淡季，5G FWA與PON出貨放緩，歐洲地區需求未見好轉，壓抑STB需求，但在亞洲有多國進行寬頻網路基礎建設，PON、WiFi Extender與5G FWA CPE皆有出貨動能，亞洲地區的需求減緩營收下滑幅度。法人預估，智易第一季營收將會有個位數衰退，且由於營收規模放緩，以及亞洲地區客戶價格壓力較大，預期毛利率表現將不如去年第四季水準。
展望2024年，由於北美電信營運商放緩對5G基礎建設投資步調，且預期未來新增5G FWA用戶數約略持平於2023年。以智易三大產品線說，預期Mobility(行動通訊)營收維持平穩；Smart Home(智慧家庭)則受惠於新款AI STB以及WiFi Extender帶動營收年增；Broadband(寬頻固網)則受惠於歐洲、亞洲國家的寬頻網路升級趨勢帶動營收成長。整體來說，法人預估，智易2024年營收將成長約1成幅度，且獲利成長幅度大於營收。
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