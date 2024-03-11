輝達上周五熄火重挫5.55%，台積電ADR、超微、美超微等AI大神均大跌作收，費半重挫逾4%，台股受拖累今（11）日沒有龍抬頭，反而開盤就大跌近百點，台積電大殺。這是否代表AI將迎來泡沫？分析師認為，上周台積電、聯發科大漲，中小型股拉回，經歷修正買點逐漸浮現；本周可留意3大族群，尤其，3檔AI老兵籌碼穩定，震盪中有望出現好買點。

上周五美股四大指數皆墨，科技股跌的最重，不少投資人擔憂AI準備泡沫，不過，摩爾投顧分析師楊育華卻認為，還沒有到泡沫的時候；她表示，周五美股中的AI股全部都是創歷史新高後拉回，這是短線上漲多正乖離過大會有的震盪、洗盤現象，且這波上漲過程不只發生一次；比如美超微在2月16日早盤創高後瞬間跌20%，整理一周再創歷史新高，因此，現在的拉回暫時不用那麼緊張，還沒有轉空的疑慮且做頭也是需要時間；目前，把握每一次的震震才會撿便宜。

楊育華進一步表示，上周台股大漲849點靠的是台積電和聯發科兩大權值股拉抬，中小型股反而呈現拉回狀況，這是正常現象，經過上周修正很多股票買點會陸續浮現；以台積電來說，上周飆漲前連續震盪3周，現在回頭看，這3周就是買點，但從籌碼看，小股東持續減少，400張大戶人數持續增加，這代表前三周震盪將很多散戶被洗掉了，因此，她提醒散戶，投資要贏一定要有大戶思維。

楊育華強調，不要被上周五一天的走勢嚇到，只要不是去追高買股票的問題都不大；她也預期，本周可特別留意散熱族群的雙鴻、奇鋐；PCB 族群的燿華、金像電、台燿；尤其更要注意伺服器組裝族群的緯創、緯穎、廣達，周五暴跌沒什麼跌這代表籌碼很穩定，記得漲震震、漲震震的節奏震震才會有好買點出現。

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