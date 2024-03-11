【時報-台北電】美股上周五在全球AI晶片龍頭輝達(NVIDIA)終止連6漲、轉跌之下，四大指數全數收黑、費半指數下殺4.03%，台積電ADR也跟著轉跌1.9%、日月光ADR更重挫3.77%，衝擊今早亞股殺聲隆隆，日股一度重挫逾950點、韓股也大跌近20點。
而台股上周在外資大舉注資967.89億元、三大法人狂掃1010.09億元助攻下，盤中、收盤皆分別再刷新高20065.5點、19785.32點。但今早受美股上周五翻黑衝擊，晨盤三大期指首當其衝，3月台指期開盤大跌103點、為19691點，金融期及電子期攜手開低，隨後大盤開低113.42點、為點。在緯創帶隊AI族群逆漲，輔以航海王揚帆下，大盤跌點奮力縮減中。
盤面關注個股中，台積電(2330)開低為768元、大立光(3008)開高在2,515元、鴻海(2317)開平為105元、聯發科(2454)開高在1,235元、聯電(2303)開高為52元、緯創(3231)開高在120.5元、群創(3481)開低為14.45元、長榮航(2618)開高在32.2元、耀華(2367)開高25.3為元、開發金(2883)開高在13.1元、日月光投控(3711)開低159在元、長榮(2603)開高為182元、京元電子(2449)開低在111.5元。
分析師表示，美國聯準會3月下旬將公布利率決策，市場持續觀望，加上地緣政治風險仍存，國際股市震盪加劇，而台股在漲多後，獲利了結壓力漸顯，後續選股重於指數，可依據去年年報、第4季季報、今年首季營收等為調整持股、汰弱擇強重點資訊。(編輯：李慧蘭)
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