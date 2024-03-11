【時報-台北電】因鐵水產量低於預期，截至3月8日，日均鐵水產量連續第三個交易日下降0.3%至222萬噸，以及全球最大鋼鐵消費國中國，港口庫存持續攀升，主要港口庫存上周上升2%至14151萬噸，打壓市場情緒，致新加坡鐵礦石期貨價格下滑。

分析師表示，鐵水產量下降打壓市場情緒，如果下游需求未見回暖，鐵水上漲可能會導致鋼材產量增加，進而給鐵礦石價格帶來壓力，貿易商原本預計本周鐵水產量將會增加，但較低的產量讓他們感到失望，加上，雲南省多家鋼廠計畫在3月削減鋼材產量以遏止虧損，總計減少建築鋼材約50萬噸，官方數據顯示，2023年雲南粗鋼產量佔中國總產量的2%左右，對未來幾周鐵礦石需求可能進一步下降的擔憂也削弱了市場情緒。

終場上周五新加坡交易所58%鐵礦石近月跌1.53%，報每噸105.21美元；62%鐵礦石近月跌1.02%，報每噸116.93美元；大連期交所9月交割鐵礦石漲0.18%，報每噸839人民幣。(編輯:呂方維)(商品行情網)