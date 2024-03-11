【時報記者張漢綺台北報導】電源廠博大(8109)112年每股盈餘為8.03元，公司董事會決議每股配息6元，以8日收盤價96元來估算，殖息率高達6.25%，鐵道工程及醫療客戶訂單增溫，博大今年營運轉趨樂觀，博大表示，營收將自3月逐步回升，審慎樂觀看待未來營運。
博大因產品為少量多樣客製化產品，降低全球產業不景氣的衝擊，112年合併營收為19.27億元，年增6.83%，營業毛利為9.26億元，年增10.85%，合併毛利率為48.06%，年增1.74個百分點，營業淨利為6.78億元，年增16.03%，營業淨利率為35.16%，年增2.79個百分點，受到匯兌損失影響，稅後盈餘為6.39億元，每股盈餘為8.03元。
博大董事會決議每股配息6元，以8日收盤價96元來估算，殖息率高達6.25%。
博大前2月合併營收為2.56億元，博大表示，鐵道工程及醫療客戶訂單增溫，營收將自3月逐步回升，公司將力拼今年本業獲利不低於去年。
博大董事會亦決議3月28日為除息交易日，最後過戶日為3月29日，停止過戶期間4月1日到4月5日，除息基準日為4月5日。
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