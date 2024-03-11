【時報記者王逸芯台北報導】統新(6426)去年有鑑於全球5G基礎建設放緩，去年每股虧損2.68元，儘管受到景氣衝擊，去年吃下虧損，統新董事會仍通過資本公積發放現金案，每股將配發現金0.5元。

2023年全球5G基礎建設進度放緩，致高密度波長多工器(DWDM)系統用濾光片需求保守，惟隨客戶庫存逐步去化，統新第四季合併營收1.21億元，季成長20.96%；累計2023全年稅後淨損(公司業主權益)1.03億元，全年每股稅後虧損為2.68元。

統新2023年全年合併毛利率為10.12%，較去年同期減少31個百分點，主要受營收影響庫存去化速度而累計認列存貨評價損失5848.8萬元所致。

統新今年2月合併營收1737.6萬元，累計前2月合併營收4994.9萬元，年增率6.60%，整體市場景氣持續低迷，美國基礎建設需求尚未顯現，近期鍍膜發展方面主要以車用電子產品、生醫檢測用螢光濾光片等為主要研發方向。

2023年統新參加2023日本光通訊技術展、2023亞洲生技大展、2023中國國際光電博覽會、台北SEMICOM Taiwan 2023，今年第一季亦率團至美國舊金山，參加全球光電領域規模最大之國際學會「SPIE Photonics West 2024」，公司積極參與全球大型展覽，隨著全球電信AI時代的正式來臨，消費性電子、智慧醫療、車聯網等各種多元領域應用需求增溫，以期爭取產品多元應用與訂單的機會。

另外，統新董事會通過112年度虧損撥補案，通過資本公積發放現金案，每股將配發現金0.5元。