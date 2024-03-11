時報-亞洲貴重金屬現貨價(單位:美元/盎司)

項目 03/11

黃金 2187.08

白銀 24.40

白金 919.10

鈀金 1026.77

(王思涵)(商品行情網)

《貴重金屬現貨》亞洲貴重金屬現貨：09/23黃金每盎司為2619.49美元
《貴重金屬期貨》中東緊張局勢加劇 9/20紐約期金破2600美元
漲勢不歇 黃金現貨價突破每盎司2,630美元
《華通白銀》09/23 一號國際白銀漲50人民幣，每公斤收7458人民幣
#重金屬 #現貨 #黃金 #現貨價 #白銀 #鈀金
透過Google新聞追蹤旺得富