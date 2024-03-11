【時報-台北電】貿易量意外成長，上周五上海天膠期貨反彈近4%；數據顯示，中國1至2月出口同比增長7.1%，高於市場預期的1.9%，進口增速也擴大至3.5%，高於預期的1.5%。此外，該國1至2月乘用車銷量年增16.3%，連帶推動橡膠輪胎需求，終場上海天膠期貨反彈近4%；其中大阪交易所OSE橡膠8月期貨漲4.3%，報每公斤313.0日圓；新加坡交易所SICOM橡膠4月期貨漲3%，報每公斤163.90美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨漲3.8%，收於每噸14250元人民幣。
亞洲現貨市場，因最大橡膠生產國泰國氣象報導指出，3月初該國北部地區將出現惡劣天氣，可能會導致作物受損並擾亂供應，令其中泰國橡膠RSS-3曼谷FOB漲2.1%，報每公斤88.38泰銖；馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲1.8%，現貨價每公斤168.50美分。(編輯：王聖為)(商品行情網)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：