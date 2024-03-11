【時報-台北電】貿易量意外成長，上周五上海天膠期貨反彈近4%；數據顯示，中國1至2月出口同比增長7.1%，高於市場預期的1.9%，進口增速也擴大至3.5%，高於預期的1.5%。此外，該國1至2月乘用車銷量年增16.3%，連帶推動橡膠輪胎需求，終場上海天膠期貨反彈近4%；其中大阪交易所OSE橡膠8月期貨漲4.3%，報每公斤313.0日圓；新加坡交易所SICOM橡膠4月期貨漲3%，報每公斤163.90美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨漲3.8%，收於每噸14250元人民幣。

亞洲現貨市場，因最大橡膠生產國泰國氣象報導指出，3月初該國北部地區將出現惡劣天氣，可能會導致作物受損並擾亂供應，令其中泰國橡膠RSS-3曼谷FOB漲2.1%，報每公斤88.38泰銖；馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲1.8%，現貨價每公斤168.50美分。(編輯：王聖為)(商品行情網)

《天然橡膠期貨》SICOM：09/20天然橡膠10月期貨RTSR20下跌1.20美分
《商情》獲利了結 9/20上海期膠回落近1%
《基本金屬期貨》LME：09/20期銅收9476.50美元/公噸，跌38.50美元
《期貨》外資期現貨不同調 台股待量續攻
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