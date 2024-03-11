【時報-台北電】交易氛圍好，上周五BDI指數續漲逾4%；隨著太平洋航線及遠程礦航線貨盤較多，使得海岬型船市場交易氛圍較好，令運價大增超過2200美元。此外巴拿馬型船運價亦持續增加，終場波羅的海乾散貨BDI指數續漲逾4%。
其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲94點，收2345點，漲幅4.2%；海岬型運費指數(BCI)上漲266點，收4245點，漲幅6.7%；其平均日租金為每艘35201美元，增加2205美元。
巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲21點，收作1861點，漲幅1.1%，其平均日租金為每艘16750美元，增加194美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲1點，收作1318點，漲幅0.1%。(編輯：王聖為)(商品行情網)
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