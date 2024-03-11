【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國軍方發布聲明，在伊朗支持的葉門胡塞武裝組織襲擊貨輪Propel Fortune號和該地區的美軍驅逐艦後，美國、法國和英國部隊周六連夜在紅海地區擊落數十架無人機。
英國海事貿易行動辦公室（United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO）證實懸掛新加坡國旗的Propel Fortune號遭到蓄意攻擊。船商通報該散裝貨船附近發生兩次爆炸，但船上所有人員安全無虞，目前這艘船正前往下一個停靠港。
胡塞軍事發言人Yahya Sarea在周六發布的電視談話中表示，該組織動用37架無人機鎖定這艘貨輪和在紅海及亞丁灣的一些美國作戰驅逐艦。他並放話胡塞將繼續發動攻擊，「直到侵略停止、對加薩走廊巴勒斯坦人民的圍困解除」。
美國中央司令部（CENTCOM）表示，美軍和聯軍於周六凌晨在紅海上空擊落至少28架無人機（UAV）。在談到胡塞發動攻擊時，CENTCOM表示「沒有美國或聯軍海軍船艦受損，也沒有商船通報受損」。
在周六早些時候，CENTCOM在社群平台X上發文，稱軍方正在對當地時間凌晨4至6點30分對紅海和亞丁灣船隻發動的大規模襲擊做出反擊。這些無人機對該地區的商船、美國海軍和聯軍船艦構成「立即性的威脅」。
法國軍方宣布的一艘法國軍艦和戰鬥機群擊落4架作戰無人機，當時這些無人機正在進逼該地區隸屬歐洲Aspides任務的海軍艦艇。這次的防禦行動是為了保護3月6日被擊中、懸掛巴貝多國旗的貨船True Confidence號，以及行徑該地區的其他商業船隻。
英國國防部在X上宣布其HMS Richmond號加入聯軍行動，使用Sea Ceptor導彈擊落兩架攻擊無人機，成功擊退胡塞武裝又一次的非法襲擊，「英國和我們的盟友將繼續採取必要行動，以拯救生命和保護航行自由」。
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