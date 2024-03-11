美股4大指數上周五全面回檔，費半重挫約4%最慘，台股今(11)日早盤下跌逾百點，最低約來到19659.57點。
科技股帶頭下殺，台積電ADR再創新高後終場跌1.9%，台股現貨方面早盤下挫18元至766元。AI晶片大廠輝達股價也在盤中創新高後收跌5.55%，AI概念股逆勢走強，緯創漲逾4%，英業達漲逾1.5%。
台股上周五早盤上漲逾350點，一度衝上20065.5點新高，不過突破2萬點後湧現賣壓，終場上漲91.8點收在19785.32點。
美股道瓊下跌68.66點或0.18%，收38,722.69點。NASDAQ下跌188.26點或1.16%，收16,085.11點。S&P500下跌33.67點或0.65%，收5,123.69點。費城半導體下跌208.05點或4.03%，收4,957.78點。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：