美股4大指數上周五全面回檔，費半重挫約4%最慘，台股今(11)日早盤下跌逾百點，最低約來到19659.57點。

科技股帶頭下殺，台積電ADR再創新高後終場跌1.9%，台股現貨方面早盤下挫18元至766元。AI晶片大廠輝達股價也在盤中創新高後收跌5.55%，AI概念股逆勢走強，緯創漲逾4%，英業達漲逾1.5%。

台股上周五早盤上漲逾350點，一度衝上20065.5點新高，不過突破2萬點後湧現賣壓，終場上漲91.8點收在19785.32點。

美股道瓊下跌68.66點或0.18%，收38,722.69點。NASDAQ下跌188.26點或1.16%，收16,085.11點。S&P500下跌33.67點或0.65%，收5,123.69點。費城半導體下跌208.05點或4.03%，收4,957.78點。