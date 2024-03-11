美國總統拜登與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的紛歧白熱化，9日拜登罕見公開重批以總理「正在傷害以色列」，警告以軍進攻加薩南部大城將是「踩紅線」，尼坦雅胡昨（10）日反擊拜登錯了，強調會繼續入侵拉法的行動。
綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美國政治新聞網站POLITICO報導，拜登9日罕見直接公開批評尼坦雅胡，稱他的作為「傷害以色列多於幫助以色列」，警告以軍進攻拉法（Rafah）的計畫是「紅線」。
尼坦雅胡昨日接受POLITICO及德國《畫報》（Bild）專訪，他不甩拜登的「紅線」警告，直言會繼續入侵拉法。
「我不知道總統究竟是什麼意思，如果他認為我在謀求私人政策、違背多數以色列人的意願，並且傷害以色列的利益，那他在這2方面都錯了。」
尼坦雅胡表示，他仍打算繼續入侵拉法。「我們會到那裡，我們不會離開」，他稱他的紅線是哈瑪斯去（2023）年10月突襲以色列的行動不會再重演，「為此，我們必須完全消滅哈瑪斯恐怖分子軍隊」。
他稱，一旦以軍在拉法展開消滅哈瑪斯的激烈行動，行動將持續數周或數月，也許4至6周，但不會超過2個月。
尼坦雅胡更稱，他已獲得幾名阿拉伯領袖的默許支持，繼續攻擊哈瑪斯。他預估以哈爆發衝突以來，已消滅約1.3萬名巴勒斯坦戰士，若加上平民，總死亡人數約超過2.6萬人。
美國近期持續施壓以色列與哈瑪斯於10日穆斯林齋戒月（Ramadan）開始前達成停火，不過至今雙方談判並無進展。CNN引述2名美國官員指出，拜登政府預期以色列不會立即擴大軍事行動至拉法。
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