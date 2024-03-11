【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】GDL（德國鐵路司機工會）已下達指令，要求成員進行24小時罷工活動。因此，德國客運鐵路預計從12日凌晨受到影響。除了陸上的鐵路交通外，德國天上的飛機運輸近幾個月來也出現罷飛情況。

因為跟德國鐵路公司（DB）的薪資以及工時問題尚有爭議，故GDL於當地時間10日晚上宣布最新一次罷駛時間，那就是在當地時間12日凌晨2點開始，一直進行到13日凌晨2點。

不過，載貨的火車司機會提前在11日下午6點就罷駛，同樣也是停擺24小時。德國鐵路公司希望這些司機在付諸行動前，能先上談判桌，但工會表示，除非資方可以給開出更好的條件再說。

GDL解釋，因為DB董事會從1月19日至今，已經快兩個月都沒有更新加薪幅度，故罷工已經勢在必行，對工會來說罷駛是最後手段。萬一12日德國鐵路司機真的不開火車，將是此次罷工事件的第6次停駛。

除了不滿加薪幅度太低外，工會也覺得工作時間太長。所以，GDL要求DB把每周38小時的工作時間減至35小時，同時，包括薪水在內的各項報酬與福利不能縮水。不過卻遭到德鐵否決，理由是財務狀況不允許，還有加重其它員工負擔，以及影響到新人招募等事宜。

資方怪罪勞方小題大作，但不滿意的勞方已在上周怒嗆，將發起一連串罷駛活動。同時，下次若罷工的話，不再提前48小時示警。這次罷駛在10日晚間宣布，讓鐵路公司幾乎可以有1整個工作天來因應。

DB指稱，罷工最大受害者是數百萬名搭乘的乘客以及德國的經濟，會盡力維持長程以及區域最基本搭乘服務，不過，還是要隨時注意罷工最新發展。對那些在這次罷工日宣布之前已購買火車票的旅客，也可在這次罷駛結束後使用車票，且不收額外手續費。

火車司機積極爭取自身福利外，航空公司員工也不遑多讓。最近幾個月以來，德國的國家航空公司，也是歐洲最大的漢莎航空，已有多個部門以及不同的工會紛紛罷工。上個月，德國央行曾表示，這些罷工行為可能會影響到經濟成長。