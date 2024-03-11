【時報記者郭鴻慧台北報導】美股上周五收黑，費半指數下殺4.03%，台股ADR也全軍覆沒。3月台指期今日開盤下跌103點，19691點，金融期及電子期攜手開低。

永豐期貨指出，台指期上週五(3月8日)上漲92點至19794點。價差方面，台指期正價差擴至8.68點，電子期正價差縮至1.01點，金融期轉為逆價差-0.04點。現貨部分，三大法人買超406.88億元。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加4560口，使留倉部位轉為淨空單-938口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加4621口，留倉部位轉為淨空單-1566口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加7406口至-7889口。

永豐期貨表示，雖大盤續創新高，但觀察下跌家數比上漲家數要多，顯示買盤持續進駐權值股，但較多散戶著墨的中小型個股仍偏弱勢，後續指數能否站穩2萬點，先觀察美國公布的非農數據，將左右美股及台股表現。