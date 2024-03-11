【時報-台北電】外匯評論：

1.USD/JPY

美國聯邦準備理事會(FED)理事鮑曼稱經濟未到應該降息，不排除進一步收緊貨幣政策，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特則重申FED今年稍晚降息，目前無行動的緊迫性，但美國十二家地區聯邦儲備銀行報告顯示小型企業繼續恢復，同時面臨利率上升和工人難找等財務挑戰，而且FED主席鮑威爾對未來數月降息更有信心，導致美元創今年最大單週跌幅；此外，上週五日本數據顯示2月銀行放貸餘額較上年同期降至3.0%，但1月未經季節調整經常帳盈餘達4,382億日圓，而且1月家庭支出較去年同期跌6.3%超過預期，但一名總務省官員稱此數字未代表整體消費趨勢下降支撐日圓，美元兌日圓自148.11高點下滑。

隨著日本財務大臣鈴木俊一表示政府堅持在截至2026年3月的財政年結束前實現基本預算平衡目標，另外日本大型企業將在3月13日結束與工會的年度薪資談判，3月15日將公布初估結果，預計工人年薪平均增長約3.9%，為三十一年來最大漲幅，並據四位熟悉日本央行(BOJ)思路的消息人士稱，越來越多BOJ決策者預期今年年度薪資談判取得成果，可能支持本月結束負利率，而且日本時事社報導，BOJ考慮制定一個顯示未來政府債券購買量的新量化貨幣政策框架，激勵日圓上漲；此外，美國公布2月非農業就業崗位增加27.5萬個超過預期，但失業率升至兩年最高3.9%及平均時薪較前月僅增長0.1%，促使芝加哥商業交易所的FedWatch工具顯示交易商提升FED在6月開始降息的押注至80%，重創美元兌日圓至146.47低點。預估今日美元兌日圓阻力於147.10-30，支撐於146.00-20。

2.EUR/US

上週FED主席鮑威爾稱距離獲得降息所需的信心不遠，更趨鴿派的語氣削弱美元，而且中國貿易數字亮麗及大宗商品價格反彈，上週五支撐澳幣、紐元和其他風險貨幣，並據德國聯邦統計局公布1月數據顯示，工業生產較前月增長1.0%優於預期，而且生產者物價指數(PPI)如預期較前月升0.2%及較上年同期降4.4%小預估值，促使人們對德國經濟在經歷漫長製造業衰退之後終於觸底反彈產生希望，扶助歐元兌美元持穩。

隨後歐洲央行(ECB)多位決策者，包括德國、法國、芬蘭及立陶宛央行總裁表達支持在未來幾個月內降息，印證ECB總裁拉加德上週政策會議後發出的暗示，打壓歐元兌美元至1.0917低點，但美國就業數據維持FED將在6月降息的希望導致美元走低，推升歐元兌美元至1.0980高點。預估今日歐元兌美元支撐於1.0910-30，阻力於1.1000-20。

3.GBP/US

受英國財政前景推動及數據顯示英國服務業通貨膨脹和工資增長回落非常有限，令ECB和FED可能比英國央行(BOE)更接近降息，上週五支撐英鎊兌美元穩守1.2798低點。隨著美國就業數據憂喜參半，預計FED仍可能在6月降息壓抑美元，英鎊兌美元升至去年8月以來高點1.2893。預估英鎊兌美元支撐於1.2820-40，阻力於1.2920-40。(遠東商銀外匯保證金交易提供)

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