時報-商情早報
1.美失業率增 紐約期金漲近1%。
2.LME:03/08期銅收8579.50美元/公噸，跌61.00美元。
3.NYMEX:4月輕質原油跌0.92美元，每桶為78.01美元。
4.西德州原油下跌0.85美元，每桶為78.96美元。
5.03/08BDI運費指數為2345.00。
6.SICOM:天然橡膠4月期貨RSS3上漲20.00美分。
7.NYCE:5月棉花跌4.00美分，每磅為95.28美分。
8.CBOT:3月黃豆粉漲1.40美元，每公噸為341.30美元。
9.03/08TRJ-CRB下跌2.49，為276.60。
10.SGX:62%鐵礦石報每公噸116.93美元，跌1.20美元。
商情綜述:
1.貴金期貨-美失業率增，上周五紐約期金漲近1%；由於美國2月份失業率月至3.9%，創2022年1月以來最高，高於市場預期3.7%，強化市場對聯準會(Fed)即將降息的預期心理，並刺激黃金價格再度創歷史新高；終場收盤報價，4月黃金漲20.30美元，報2185.50美元；5月白銀跌0.03美元；4月鉑金跌8.60美元；6月鈀金跌17.10美元。(王思涵整理)
2.LME基本金屬-美國數據公佈後，期銅自5周高點回落；因數據顯示，全球最大經濟體美國，2月份就業數據成長加速後，投資者在周末前鎖定利潤，導致持有看漲頭寸的投機基金多數出清獲利了結，致倫敦(LME)銅價下跌，自5周高點回落。終場上周五指標期銅下跌61美元；期錫上漲23美元；期鎳上漲28美元；期鋅下跌7.5美元；期鋁下跌13美元；期鉛下跌3.5美元。(呂方維整理)
3.原油期貨-上周五歐美原油期貨跌逾1%，儘管產油國組織OPEC+減產延期，但受到原油疲軟的需求前景，其中美國駕駛季節的需求浮現，中國市場也呈現停滯，打壓原油期貨走低，終場美國NYMEX-4月輕質原油期貨下跌0.92美元，報78.01美元/桶；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨跌0.88美元，報82.08美元/桶。(鄧凱綺整理)
4.航運指數-交易氛圍好，上周五BDI指數續漲逾4%；隨著太平洋航線及遠程礦航線貨盤較多，使得海岬型船市場交易氛圍較好，令運價大增超過2200美元。此外巴拿馬型船運價亦持續增加，終場波羅的海乾散貨BDI指數續漲逾4%；其中最新報價BDI指數上漲94點，收2345點，漲幅4.2%；BCI指數上漲266點，收4245點，漲幅6.7%；BPI指數上漲21點，收作1861點，漲幅1.1%；BSI指數上漲1點，收作1318點，漲幅0.1%。(王聖為整理)
5.橡膠期貨-貿易量意外成長，上周五上海天膠期貨反彈近4%；數據顯示，中國1至2月出口同比增長7.1%，高於市場預期的1.9%，進口增速也擴大至3.5%，高於預期的1.5%。此外，該國1至2月乘用車銷量年增16.3%，連帶推動橡膠輪胎需求，終場上海天膠期貨反彈近4%；其中大阪交易所OSE橡膠8月期貨漲4.3%，報每公斤313.0日圓；新加坡交易所SICOM橡膠4月期貨漲3%，報每公斤163.90美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨漲3.8%，收於每噸14250元人民幣。(王聖為整理)
6.穀物期貨-上周五芝加哥穀物期貨多收揚，在美國農業部 (USDA) 發布月度供需報告後，大豆和玉米期價反彈上漲，延續了自上個月創下的三年低點的複蘇勢頭，因全球糧食供應充足和出口業務的激烈競爭繼續支撐著價格，小麥漲幅大，在盤中早些時候觸及多年低點後反彈，終場3月小麥漲6美分，3月玉米漲0.25美分，3月大豆漲13.5美分，3月黃豆油跌0.23美分，3月黃豆粉漲1.4美元。(倪淑茹整理)
7.棉花期貨-獲利了結，上周五ICE棉花期貨跌逾4%；由於美國農業部(USDA)月度供需報告下調美棉產量與期末庫存，加上印度產量增加50萬包以及中國進口量增加90萬包，抵銷投資人對美棉樂觀情緒，致期棉回跌逾4%；終場ICE美國交易所2號棉花5月棉跌4.03%，報每磅95.28美分；中國鄭州商品期貨3月期棉結漲0.47%，報每公噸16080人民幣。(王思涵整理)
8.鐵礦石期貨-庫存增加，新交所鐵礦石跌逾1%；因鐵水產量低於預期，截至3月8日，日均鐵水產量連續第三個交易日下降0.3%至222萬噸，以及全球最大鋼鐵消費國中國，港口庫存持續攀升，主要港口庫存上周上升2%至14151萬噸，打壓市場情緒，致新加坡鐵礦石期貨價格下滑。終場上周五新加坡交易所58%鐵礦石近月跌1.53%，報每噸105.21美元；62%鐵礦石近月跌1.02%，報每噸116.93美元。(呂方維整理)(商品行情網)
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