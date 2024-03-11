【時報-台北電】台股8日以高盤開出，指數再創歷史新高，台積電一夫當關，指數上下震盪427點，終場上漲91點以19785點作收，漲幅0.47%。元大投顧表示，台股本波走勢太猛，連續跳空的結果，使正乖離明顯過大，各項技術指標亦出現過熱現象，此須留意指數隨時恐會拉回化解乖離。
美股最新收盤方面，輝達連漲止步下跌5.55%，最新美股道瓊指數下跌68點，那斯達克綜合指數下跌1.16%，費城半導體指數下跌4.03%，台積電ADR亦下跌1.90%。
從量價結構來看，元大投顧分析，依大盤技術線型解讀，本波指數在美國股市，特別是費城半導體指數創歷史新高帶動下，台股也由權王台積電強勢拉抬，一舉突破兩萬點整數關卡，重寫記錄到20065點。不過由於走勢實在太猛，連續發生快速跳空的結果，使得大盤正乖離已明顯過大，各項技術指標亦出現過熱現象，此須留意指數隨時恐會拉回化解乖離。現階段操作可先逢高落袋獲利了結，重新尋找主流，同時切忌追高殺低。
鮑爾於國會聽證重申逐步轉變緊縮政策立場，元大投顧進一步指出，一般認為6月會開始降息，03/19-03/20聯準會將召開會議，目前還是傾向維持利率不變。2月營收數字持續揭曉，近期除了追蹤各家法說，重要展覽包括美國太空衛星展、智慧城市展和工具機展接棒登場，可做為短線相關選股參考。(編輯：即時組)
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