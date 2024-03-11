本屆奧斯卡女配角、男配角皆找回歷史上4位及前一屆得獎者出席頒獎，包含上一屆得主《媽的多重宇宙》關繼威，還有曾演出《刺激1995》的提姆羅賓森。男配角的部分，小勞勃道尼以《奧本海默》橫掃本屆獎季所有男配角獎，在奧斯卡抱走小金人一點都不讓人意外。

小勞勃道尼暌違近15年再度入圍奧斯卡獎，他在獎季一路開胡、狀態完美。他幽默致詞：「我要感謝我悲慘的童年，哦！還有奧斯卡影藝學院。」另外他仍再次感謝了他的太太蘇珊道尼以及《奧本海默》導演克里斯多福諾蘭、演員席尼墨菲、艾蜜莉布朗等人。

小勞勃道尼上台獻飛吻。（圖/路透社）
小勞勃道尼上台獻飛吻。（圖/路透社）

年屆60的的小勞勃道尼星途跌宕起伏，曾經一度身陷吸毒風波曾重新振作的他，花了很長的時間才走到今天這個地位，十分不容易。

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