【時報-台北電】美國2月非農好壞參半，就業新增27.5萬人，遠超預期的19.8萬人，但失業率上升至3.9%，創2年來新高，情況依舊有利Fed降息，美股開高，然Nvidia創高拉回，最終下跌5.55%，四大指數由紅翻黑，幅度介於-0.18%至-4.03%，台積電ADR-1.9%，台指期夜盤-75點(-0.38%)。國票投顧預期，台股開低，盤中見到回升，維持19700點附近的震盪走勢。

回顧上周五，台股上漲91點(+0.47%)，收在19785點，成交量5895億元。國票投顧分析，指數當天強勢開高，一度突破2萬點大關，雖然後續漲勢縮水，但有鑑於台股與台積電(2330)同步創高，結構無慮，看好兩萬點將突破，並且還會再拉一波，不過，若以短線角度而言，不排除過程中會有較大震盪，原因有二，第一，台股從早盤最多上漲372點，到後續最深下跌55點，高低點差427點，盤勢波動異常劇烈，暗示上檔潛在賣壓不輕，預期需要一段時間消化，才有機會站穩兩萬大關，在此之前，仍要提防大幅波動的可能性。

第二，觀察近一日櫃買指數內容，下跌家數高達841家，而上漲家數僅205家，兩者落差636家，創下2023年8月以來的最糟表現，可見中小型股遭到拋售，恐讓近日交易難度提升，操作建議，台股波段仍是看好，但為因應震盪可能，重申短線上漲少買、下跌多買、創高減碼這3點的應對策略。

國票投顧指出，本周國際數據眾多，首先，美國最新一期CPI，將於台灣時間3/12(二)晚間公布，3/14(四)則有零售銷售數據、PPI，緊接著3/15(五)面臨美股四巫日，留意國際股市波動加劇的風險，回歸國內，3/15(五)收盤過後，0050成份股調整將生效，提防當日震盪甩尾，好在，季底作帳行情開跑，相關個股應有表現動力，把握適時布局時機。(編輯：廖小蕎)