【時報-台北電】電子權值強勢開高，台股開盤衝過兩萬點，惟小型股殺盤力道擴散至中大型股，盤勢急轉翻黑回測，上下劇震逾400點。大盤上沖下洗後回升，漲0.47%作收，量增至5700億元左右。主流類股以半導體、航運、金融。
群益投顧預估指數區間為19,500~20,100點，操作建議部分，守短期均線暫利震盪，投機氣氛明顯，防連續暴量回檔風險。盤面短多熱門標的，低進高出價差交易，確實執行停損停利。（編輯：邱致馨）
【時報-台北電】電子權值強勢開高，台股開盤衝過兩萬點，惟小型股殺盤力道擴散至中大型股，盤勢急轉翻黑回測，上下劇震逾400點。大盤上沖下洗後回升，漲0.47%作收，量增至5700億元左右。主流類股以半導體、航運、金融。
群益投顧預估指數區間為19,500~20,100點，操作建議部分，守短期均線暫利震盪，投機氣氛明顯，防連續暴量回檔風險。盤面短多熱門標的，低進高出價差交易，確實執行停損停利。（編輯：邱致馨）
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