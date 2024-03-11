財信傳媒董事長謝金河赴印度考察並走訪不織布大廠南六，一進南六大廳就看到董事長黃清山親提的自：「願景在意志堅，天光在不遠處」；黃清山告訴他，如果沒有大客戶要求到印度，南六怎麼敢去？不過，也正是因為硬著頭皮當開路先鋒，正逢印度將大陸供應鏈完全排除，陸廠進不去，南六才有空前機會，真的看到天光在不遠處。

謝金河在「願景在意志堅，天光在不遠處！南六挑戰不可能」一文中分享，印度幅員遼闊，在當地參訪公司每一次都是長途跋涉的旅程，參訪完中鋼印度公司後，他們又匆匆趕路到南六；這趟車程超過3個半小時，抵達南六工廠，南六董事長黃清山率兒子、南六執行長黃任聰及媳婦在門口迎接他們。

一進南六公司大廳，就看到黃清山親題的大字：「願景在意志堅，天光在不遠處」，這也代表黃清山的心境；黃清山告訴謝金河，如果沒有外國大客戶要求到印度，他們怎麼敢來？原來，南六是美國百年家用紙品暨個人護理用品領導品牌金百利和跨國消費日用品公司幫寶適的供應商，現在還多了日本大客戶，因應供應商的需求，讓南六鼓起勇氣赴印度設廠，也才有「願景在意志堅，天光在不遠處」的座右銘。

為了全力經營印度市場，黃清山還將兒子、媳婦派駐在印度；謝金河告訴黃清山，後繼有人，兒子願承擔大任是父親最大的欣慰；謝金河表示，南六的印度廠和台灣一樣，買的都是德國最好的設備；台灣的不織布廠過去都在大陸，這次南六來印度是開路先鋒，也是傳統產業跨出國際化腳步重要的試金石。

文末，謝金河表示，這次到印度得到最大的啟發就是印度完全排除大陸供應鏈、企業、經理人，連觀光客都進不了印度，黃清山告訴他，大陸工廠進不去，南六才有空前機會，這讓他真的看到天光在不遠處。

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