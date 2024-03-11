【時報記者張漢綺台北報導】信錦(1582)積極拓展新業務，子公司陸合已成為Space X地面接收器沖壓機構件供應商，在當紅的折疊行動裝置，信錦亦配合國內NB品牌大廠開發出新款折疊平板，預計今年正式上市，信錦董事長陳秋郎表示，信錦積極努力佈局折疊領域，無論是平板或智慧型手機，我們一定不會缺席，今年營收及獲利都會比去年好。
三星、華為及摩托羅拉折疊智慧型手機熱賣，不僅吸引各大手機品牌廠搶進，折疊風潮更吹向平板電腦等行動裝置，為軸承廠帶來龐大商機，起步較慢的信錦經過3年多的努力，不僅在折疊商品專利佈局及供應鏈的管理已漸趨完備，更配合國內NB品牌大廠開發新款折疊平板，預計今年上市銷售，正式進軍折疊市場。
陳秋郎表示，相較於同業，信錦在折疊市場起步確實較晚，但過去幾年，我們投入不少資源在折疊產品的研發，除了客戶即將推出銷售的折疊平板，折疊手機也在努力中，由於折疊手機零組件都是由品牌廠指定協助，我們鎖定韓系手機客戶，這一塊，我們是有機會的，信錦一定不會缺席折疊市場。
除積極搶進折疊市場，轉投資公司也有好消息，陸合已成為Space X地面接收器沖壓機構件供應商，隨著Space X加速擴建版圖，信錦預估，今年Space X佔公司營收比重約個位數，兩年左右營收佔比可望達兩位數，成為公司營運成長新動能。
至於AI PC部分，AI應用日益廣泛，催生AI PC時代來臨，根據研調機構調查指出，2024年PC產業在人工智慧整合、個人電腦換機週期等因素推動下，產業有望在2024年迎來小幅成長回溫，美系HP、Dell及國內華碩(2357)、宏碁(2353)等品牌廠預計自今年下半年開始陸續推出AI PC/NB產品，陳秋郎表示，隨著客戶新品推出，高階產品佔比會拉升，有助於公司營收及獲利表現。
雖然上半年受到產業庫存調整影響，信錦2023年合併營業收入為87.7億元，年減10.6%，但隨著步入旺季，出貨量回溫，加上產品組合改善以及成本控制效益顯現，營業毛利為19.4億元，合併毛利率為22.1%，較2022年增加5.6個百分比，營業利益約7.8億元，營業利益率為8.9%，年增5.4個百分比，業外受惠於美金兌台幣升值的匯兌收益貢獻，稅前淨利約10.1億元，歸屬於母公司稅後淨利約6.4億元，分別年成長66.3%及73%，以加權平均股本計算，每股盈餘約5.12元。
信錦董事會通過配發每股配息4.11元，以8日收盤價80.2元計算，殖息率達5.1%。
在海外廠區方面，信錦越南廠受惠於客戶訂單需求，去年佔營收比重已達5%~10%，並順利轉虧為盈，信錦預估，今年越南廠營收佔比可望拉升到15%左右，獲利貢獻可望進一步攀升；至於泰國部分，由於陸合在泰國已有廠區，目前主要供應泰國當地電源及手工具機客戶，未來若客戶有需求，不排除增加泰國當地投資。
信錦今年前2月合併營收為13.13億元，年增20.86%，陳秋郎表示，今年營收、毛利率及獲利一定會比去年好。
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