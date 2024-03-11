【時報-台北電】美股上週五早盤延續前日漲勢及2月非農就業報告激勵，S&P 500指數一度創高，而後受科技股表現疲軟拖累下跌。2月非農報告整體而言符合軟著陸情境，然而薪資增長放緩和失業率微升突顯在聯準會開始降息之前，勞動市場可能有惡化風險。個股部分，Broadcom(-7.0%)在上週四收盤後公布獲利不如市場預期，Intel、Microchip、Onsemi等半導體股皆下跌超過4%，使資訊科技類股表現最差。美股主要指數皆下跌，Nasdaq指數下跌1.16%，S&P 500指數下跌0.65%，道瓊指數下跌0.18%，費城半導體下跌4.03%。

上周五台股早盤開高走高，盤中突破2萬關卡，最高來到20065，惟中小型股在台股開高後賣壓仍重，11點過後指數一度跌落平盤以下，所幸台積電走勢持穩，最終指數上漲91.80點，漲幅0.47%，收在19785.32，留下約280點上影線，成交金額大幅擴增至5713.57億元。櫃買市場周五開高走低，終場下跌5.47點，跌幅2.16%，收在247.43，續創歷史新高，成交金額11796.31億元。

凱基投顧表示，上周五台股早盤開高、再創歷史新高，早盤突破2萬關卡，惟周五量能放大過速，成交金額逾5700億元，加權指數盤中與60日均線正乖離高達近11%，再加上日KD指標高檔出現背離後後有交叉向下疑慮，台股連續上漲後已經出現過熱訊號，短線或將進入震盪，震盪過程中宜觀察短期5、10日均線，做為短多延續的關鍵。觀察台股盤面結構，台積電唱獨角戲，櫃買市場卻開高走低重挫，盤面呈現拉大出小，結構恐將重新調整，漲多或量能放大過速者皆有震盪疑慮，操作上宜謹慎；金融股具低股價淨值比，亦有不少個股具備高股息殖利率，短線或將吸引買盤；時序即將進入除權息旺季，或可留意高股息殖利率個股。(編輯：龍彩霖)