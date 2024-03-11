【時報-台北電】美失業率增，上周五紐約期金漲近1%；由於美國2

月份失業率月至3.9%，創2022年1月以來最高，高於市場預期3.7%

，強化市場對聯準會(Fed)即將降息的預期心理，並刺激黃金價格

再度創歷史新高。(編輯：王思涵)

時報- 03/08NYMEX/COMEX 貴重金屬期貨收盤如下：

項目 03/08 03/07 漲跌

4月黃金(美元/盎司) 2185.50 2165.20 +20.30

5月白銀(美元/盎司) 24.55 24.58 -0.03

4月白金(美元/盎司) 914.80 923.40 -8.60

6月鈀金(美元/盎司) 1025.30 1042.40 -17.10

(商品行情網)

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