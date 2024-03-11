【時報記者張漢綺台北報導】電動自行車庫存去化加速，且AI伺服器不僅帶旺資料中心BBU需求，亦推升BBU往更高規格電池發展，AES-KY(6781)挾技術優勢，BBU業務成長快速，去年BBU佔公司營收比重已逾30%，在BBU業務持續成長，以及電動自行車訂單逐漸回穩下，AES-KY表示，今年營運會比去年好。
去年AES-KY營運深受電動自行車廠庫存調整影響，所幸BBU業務受惠於美國雲端伺服器客戶積極建置AI伺服器/資料中心，業績呈現高度成長，營收佔比一舉突破30%，降低了電動自行車市況低迷的衝擊。
AES-KY 112年合併營收為100.31億元，稅前盈餘24.85億元，歸屬於母公司淨利19.68億元，年減38.84%，每股盈餘23.04元；其中去年第4季在電動自行車訂單回穩下，單季合併營收24.8億元，季增10.03%，年減27.45%，單季營業毛利9.3億元，年減27.4%，歸屬母公司稅後淨利4.68億元，季增4.93%，年減34.9%，單季每股盈餘5.47元。
AES-KY今年前2月合併營收為15.41億元，年減19.21%，展望今年，AES-KY表示，AI伺服器/資料中心BBU需求強勁，今年可望維持成長，電動自行車雖然持續庫存調整，但最壞狀況已過去，市場普遍預期今年第3季或第4季有望結束庫存調整重返成長，兩大業務今年都可望比去年好，推升整體營運優於去年。
AES-KY表示，公司將以持續擴增新客戶、新產品以及擴增市場佔有率為重要目標，結合研發能力與一站式客製化解決方案的優勢，克服國內外環境變化所帶來的挑戰，致力提升長線獲利及維持成長動能。
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