【時報記者張漢綺台北報導】軍工產業佈局效益逐漸顯現，且OBM自有ASIC開發完成，縮時相機廠邑錡(7402)董事長陳世哲表示，第1季營收可望年增逾3成，下半年會比上半年好，今年營收及獲利可望挑戰新高。
受到自有產品與創新ODM專案主要IC缺料影響，邑錡2023年營收5.42億元，年減17.1%，邑錡表示，去年營收以創新ODM教學研究智慧裝置與航海微光影像裝置，以及自有品牌縮時相機BCC300與BCC2000 Plus為主，由於自有ASIC已導入雙業務主要專案，去年整體毛利率有望提升。
陳世哲表示，過去幾年因美國軍工專案的歷練，且OBM自有ASIC的開發完成，讓公司有機會在去年正式踏入軍工產業，面對軍工產業的需求，無人機載具與雙光相機確實有其研發上的挑戰，團隊正持續加速無人機載具與雙光相機的研發，目前公司採取多方案並行開發，希望能縮短與國內外不同平台間的對接時程，目標今年第1季末開始有樣品進行內測，雷虎專案有機會在第2季開始陸續進行整合測試，希望在年底前有兩款方案進行跨平台測試，因國內軍工專案時程有些微後延，有機會在明年第1季帶來營運上的貢獻。
在自有品牌部分，陳世哲表示，新品TLC5000雲端縮時相機已於年度經銷商大會上，展示完整架構包含韌體&雲端平台與AI影像辨識功能，將於本月底送樣給一級經銷商進行測試，未來將由自有ASIC影像模組，搭配雲端平台與AI分析辨識應用，形成高度整合的影像應用生態圈，提升產品與服務價值同時也成為競品難以跨入的護城河，預計第2季正式出貨，有望帶動公司營運表現。
邑錡今年前2月合併營收為7804萬元，年增54.7%，陳世哲表示，第1季營收可望年增逾3成，下半年會比上半年好，今年營收及獲利可望挑戰新高。
展望未來，邑錡表示，自有品牌OBM與創新ODM雙業務今年仍呈現穩定成長的態勢，公司更看好軍工影像產品與雲端AI應用的市場潛力，無論是進行中的國內無人機載具與雙光相機，美國微光相機與軍工瞄準鏡，或是目前準備開案的新款熱影像相機，都是因應現今國際局勢動盪而起的剛需產品，公司團隊將積極深耕尋求突破性的成長表現。
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