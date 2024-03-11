【時報-記者倪淑茹台北報導】全球商品指數(TRJ-CRB)03/08收276.60，下跌2.49。 (商品行情網)

《CRB》09/20TRJ-CRB上漲0.20，為282.39
《晨間解盤》短底確立 季彎刀莫輕忽
《櫃買市場》櫃買市場09:00，指數267.04點，成交值5.42億元
《集中市場》集中市場09:00，指數22170.94點，成交值25.06億元
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