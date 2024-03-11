時報-CBOT穀物期貨

項目 03/08 03/07 漲跌

3月小麥(美分/英斗) 526.75 520.75 +6.00

3月玉米(美分/英斗) 426.25 426.00 +0.25

3月稻米(美元/英擔) 17.51 17.44 +0.07

3月黃豆(美分/英斗) 1170.50 1157.00 +13.50

3月黃豆油(美分/磅) 45.60 45.83 -0.23

3月黃豆粉(美元/噸) 341.30 339.90 +1.40

(倪淑茹)(商品行情網)

《穀物期貨》CBOT：09/20 12月黃豆粉跌4.00美分，每公噸為401.75美分
《基本金屬期貨》LME：09/20期銅收9476.50美元/公噸，跌38.50美元
《期貨》外資期現貨不同調 台股待量續攻
《原油期貨》NYMEX：09/20 10月輕質原油跌0.03美元，每桶為71.92美元
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