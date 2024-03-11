時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤)

項目 03/08 03/07 漲跌

4月RSS3 250.00 230.00 +20.00

4月RTSR20FOB 163.90 159.10 +4.80

(鄧凱綺)(商品行情網)

《天然橡膠期貨》SICOM：09/20天然橡膠10月期貨RTSR20下跌1.20美分
《基本金屬期貨》LME：09/20期銅收9476.50美元/公噸，跌38.50美元
《期貨》外資期現貨不同調 台股待量續攻
《原油期貨》NYMEX：09/20 10月輕質原油跌0.03美元，每桶為71.92美元
#天然橡膠 #期貨 #RSS #RTSR
透過Google新聞追蹤旺得富