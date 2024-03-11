【時報-記者鄧凱綺台北報導】美國紐約棉花交易所(NYCE) 5月棉花期貨03/08收盤每磅95.28美分，下跌4.00美分。(商品行情網)

《棉花期貨》NYCE：09/20 10月棉花漲0.63美分，每磅為72.21美分
《台北股市》台灣五十指數18223.89點，漲125.71點，漲幅0.69％
《棉花期貨》NYCE：09/19 10月棉花漲1.90美分，每磅為71.58美分
《商情》美元走貶 9/19美棉反彈近3%
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