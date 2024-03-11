【時報-台北電】因數據顯示，全球最大經濟體美國，2月份就業數據成長加速後，投資者在周末前鎖定利潤，導致持有看漲頭寸的投機基金多數出清獲利了結，致倫敦(LME)銅價下跌，自5周高點回落。

分析師表示，最大經濟體美國，就業數據好壞參半，顯示2月非農就業人數增幅超乎預期，但失業率創兩年新高，這給美國聯邦儲備理事會(FED)決策者權衡何時開始降息提供了目前按兵不動的另一個理由，導致持有看漲頭寸的投機基金獲利了結，影響倫敦(LME)銅價從五周高點回落，截至上周五高點，LME銅價自一個月前觸及8,127 美元低點以來已上漲了7%。

終場上周五(3/8)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲23美元，報每公噸27,630美元；期鎳上漲28美元，報每公噸18,011美元；期鋅下跌7.5美元，報每公噸2,527.5美元；期鋁下跌13美元，報每公噸2,240美元；期銅下跌61美元，報每公噸8,579.5美元；期鉛下跌3.5美元，報每公噸2,104.5美元。(編輯:呂方維)(商品行情網)