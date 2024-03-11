【時報-台北電】因受國際宏觀因素影響下，最大經濟體美國公佈關鍵經濟數據，顯示美國最新非農數據強勁，1月消費信貸變動數據大增，疊加2月ADP就業人數變動超出前值，進一步打壓美國聯邦儲備理事會(FED)降息預期，一度引發美元指數上升，雖然美元指數之後回落，但對市場影響仍較大，投資者降低了對美國聯邦儲備理事會(FED)快速降息的預期，獲利出清了結，加上，數據顯示，自12月6日以來，倫敦金屬交易所(LME)註冊倉庫中的鋁庫存已上升28%，達到566,375公噸，外界平均預期2024年將出現25萬公噸過剩，近期鋁價連日飆高，且正處於傳統消費淡季，現貨市場表現疲弱，下游廠家畏高接貨，補庫積極性較低，致倫敦(LME)鋁價下跌。
終場上周五(3/8)倫敦(LME)期鋁下跌0.58%，較前一日下跌13美元，報每公噸2,240美元。(編輯:呂方維)(商品行情網）
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