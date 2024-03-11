在日本擁有1千多家的鳥貴族集團今年將正式插旗海外，東亞首站就選擇台灣。作為台日的雞肉龍頭企業，他們要如何強強聯手，打造全台最大平價居酒屋品牌？
「台灣市場現在沒有leading（領頭）的燒鳥居酒屋，很短期內鳥貴族就會成為台灣第一品牌！」「我們認為和大成合作，有絕對成功的機會！」3月4日下午，台灣農畜食品龍頭大成集團董事長韓家宇，以及日本最大的連鎖燒鳥居酒屋集團鳥貴族社長大倉忠司，兩人用充滿信心的語氣正式宣布合作。
大成旗下都城實業和日本鳥貴族，初期共同投入6500萬元新台幣成立合資公司「鳥貴成」，雙方持股各占50％，預計今年在台灣開出3家店，首個據點將於第三季在台北市精華商圈營運，明年可望插旗台中，初期將採直營模式，未來也會開放加盟。
由於鳥貴族在日本主打每一串燒烤料理售價皆為360日圓（約75元新台幣），平實價格不只深受本地人歡迎，也吸引許多觀光客上門，因此台日雙方合作將品牌引進台灣的消息一出，不只消費者關注，對競爭激烈的台灣餐飲市場來說，也投下一顆震撼彈。
只是，大倉忠司在記者會中透露，在和大成合作之前，不乏其他業者上門爭取合作機會。讓人好奇，為何鳥貴族最後選擇和大成以合資公司方式，作為布局海外市場的開端？
白肉雞一哥具兩岸食材優勢
大成集團副總裁暨都城實業董事長韓家寅在簽約記者會後，接受《今周刊》獨家專訪，還原雙方合作始末及未來布局。
時間回到去年8月，雙方在三井住友銀行的牽線下開啟了合作契機。
「他們（鳥貴族）一直想往國際走，做Global Chicken Company（全球雞肉餐飲公司），我感覺他們很積極。」韓家寅分析，日本市場雖大，但終究有限，而鳥貴族集團在日本已有1千多家門市，當規模達到一定程度，勢必得往海外擴張版圖。而台灣人對日本飲食接受度高，大成又是台灣白肉雞市占最高業者，自然就成為鳥貴族積極爭取合作的對象。
「我開宗明義跟他（鳥貴族）講，如果只是加盟，我不做！」韓家寅回憶當時，語氣滿是自信。他解釋，一般授權加盟，品牌只是向加盟商收取權利金，但合資公司的盈虧必須由雙方共同承擔，彼此都得拿出最大誠意共同打贏這場仗。「畢竟我們也是看中鳥貴族可以快速展店的模式，否則只開兩家店，其實沒必要。」
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