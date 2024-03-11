【時報-台北電】友達(2409)擬於適當時機處分佳世達普通股，依交易日前一天收盤價上下10%之範圍，且處分總額不超過1億股額度內處理。

友達表示，此舉乃為調整資源配置，充實轉型所需資源，加速推動轉型布局（編輯：張嘉倚）

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