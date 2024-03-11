【時報記者莊丙農台北報導】華航(2610)公布2023年財報，全年營收1,848.17億元，合併營業淨利101.57億元，合併稅前淨利93.05億元，合併稅後淨利74.71億元，歸屬母公司淨利68.19億元，年增138％，每股稅後盈餘1.13元。華航2023年客運寫下破千億表現，全年客運收入為1,157.23億元，較前一年大幅成長354.14％；貨運市場需求較前一年降溫，華航透過客貨運航網整合及新航點開發，推升全年整體營收刷新高，年增幅23％。
華航積極滿足疫後增長的旅運需求，今年第1季全線訂位平均載客率約8成，3月份訂位更是持續增加中，東北亞航線延續去年Q4熱度穩定成長，平均訂位率超過85成，長程部分北美地區、獨家布拉格航線也都有逾8成表現，整體穩步上揚。
華航預計A321neo今年將交機5架，也引進A350租機。而看好春季國人赴海外旅遊的強勁需求，瞄準區域航線復飛、增班多個航點，包括3/31起桃園-福岡增為每周19班，桃園-名古屋增為每周14班，桃園-廣島4/30增為每周5班，桃園-鹿兒島於5/7起復飛每周2個班次；華航也積極布局高雄航線，飛航高雄-大阪、高雄-東京、高雄-沖繩航班服務，4/19起高雄-東京更增加為每周10班，擴大服務南部民眾。華航每週共計提供超過150班日本航線服務，以密集班次滿足賞櫻季節出國潮。
貨運部分，華航持續引進777F貨機，預計今年10架全數交機，運力提升有助營運成長動能。華航將重點布局貨運主流的AI高科技、能源控制、半導體、消費電子、電動車、網通事業等大廠出貨動態，瞄準跨境電商市場商機，並積極爭取臨時高價包機需求，也密切關注紅海危機的轉單效應發展，持續提升裝載率及精進收益管理，以達收入最大化。
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