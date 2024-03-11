【時報記者林資傑台北報導】台灣連鎖健身中心龍頭世界健身-KY(2762)董事會通過2023年財報，第四季稅後淨利1.05億元、創近1年半高，每股盈餘（EPS）1.06元。累計全年稅後淨利3.49億元、年增達15.05％，為至少2019年以來的疫後最佳，表現優於公司的約略持平預期，每股盈餘3.5元。

世界健身-KY董事會同步通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利約5.77元，其中以盈餘配發約2.79元、資本公積配發約2.98元，超額配發股利。以8日收盤價108元計算，現金殖利率達約5.35％。公司將於5月24日下午2點召開股東常會，補選1席獨董。

世界健身-KY 2023年第四季合併營收24.06億元，季減1.89％、年增7.55％。營業利益1.42億元，季增16.58％、年增達近1.12倍，創近1年半高。配合業外虧損顯著收斂，稅後淨利1.05億元，季增26.2％、年增達1.8倍，亦創近1年半高，每股盈餘1.06元。

累計世界健身-KY 2023年合併營收94.28億元、年增6.38％，營業利益5.11億元、年增5.28％，均為2020年以來近3年高。配合業外虧損幅度年減達44.89％助攻，使稅後淨利3.49億元、年增達15.05％，為至少2019年以來疫後最佳表現，每股盈餘3.5元。

觀察世界健身-KY本業獲利「雙率」表現，去年第四季毛利率16.76％，略低於第三季16.81％、優於前年同期14.46％，營益率「雙升」至5.91％，為全年次高。合計全年毛利率16.45％、營益率5.42％，均為2020年以來近3年高。

世界健身-KY亦公布2024年2月自結合併營收7.39億元，雖因天數較少而較1月7.9億元減少6.38％，仍較去年同期6.99億元成長5.7％。累計前2月合併營收15.29億元，較去年同期13.99億元成長9.34％。

展望2024年，世界健身-KY規畫新展12家據點，首發苗栗頭份店已於2月29日開幕，以4層樓千坪規模成為當地首間大型健身房。而鄰近竹科、位於清大和光復中學周邊核心地段的新竹光復店，鎖定科技業及文教區運動需求，預售以來表現熱絡。

而嶄新的台北站前店在4日釋出會籍銷售訊息後，便吸引不少周邊上班族預約諮詢。除了北部地區外，台南新營店自原Express分店升級為標準World Gym規格，新增逾200坪運動空間，規畫有氧教室AI體態檢測、翹臀訓練區及女性專屬輕啞鈴訓練區，服務全面升級。

此外，世界健身-KY因應市場需求開始發展零售業務，選定高進場人流的台北統領店設置今年首家World Gym Shop，在固定成本和不增加分店人力成本前提下，今年規畫完成全台20家分店的零售區設置，銷售能量飲品和品牌服飾，挹注營運成長動能。

隨著氣候回暖後民眾對體態要求提高，世界健身-KY看好將帶動運動健身需求及入會意願，將自3月起推出新會員免入會費、手續費及教練課銷售套裝等限定優惠，配合持續展店及零售業務穩定擴張，樂觀看待今年營運成長。