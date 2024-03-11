【時報記者林資傑台北報導】旅遊業者鳳凰(5706)董事會通過2023年財報，受惠疫後旅遊需求強勁復甦，2023年第四季營運持穩高檔、稅後淨利改寫同期次高，每股盈餘（EPS）0.86元。累計全年稅後淨利1.78億、每股盈餘2.44元，較前年大幅轉盈，雙創近4年高。
鳳凰董事會同步通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利2元、股票股利1元，合計派利3元，為近6年高點、超額配發股利，維持上市櫃以來23年派利紀錄。以8日收盤價60.8元計算，現金殖利率約3.29％。公司將於6月7日召開股東常會。
鳳凰2023年第四季合併營收5.78億元，季減24.2％、年增達3.88倍，為近4年同期高。營業利益0.52億元，季減2.46％、較前年同期大幅轉盈，創同期新高。歸屬母公司稅後淨利0.62億元，季增6.79％、較前年同期大幅轉盈，改寫同期次高，每股盈餘0.86元。
累計鳳凰2023年合併營收22.02億元、年增達近9.87倍，營業利益1.83億元、較前年虧損0.59億元大幅轉盈，雙創近4年高。配合業外收益增加挹注，歸屬母公司稅後淨利1.78億元，較前年虧損0.31億元顯著轉盈，每股盈餘2.44元，亦雙創近4年高。
鳳凰表示，去年旅遊需求在疫後大幅翻揚，隨著航空公司航班恢復、全球主要旅遊地區相關疫情措施解除，各線產品逐步上架，使疫後首年營收恢復疫前逾7成水準。撇除3年疫情期間失準數據，去年毛利率16.74％優於疫前水準，營益率達8.32％更改寫歷史次高。
展望2024年，鳳凰除了持續徵才以補足人力需求，將因應市場需求加強各路線系列團體機位取得、並彈性增加個人機位擴大團體人數，同時爭取包機合作機會，以增加團位供給，目前已上架的日本鳥取、菲律賓長灘、巴拉望等行程熱賣中。
此外，鳳凰積極布局郵輪市場，爭取以基隆與高雄為母港的包船、上架長短線飛航郵輪（flight cruise）產品，並增加南極郵輪、歐洲河輪、中南美、美加地區國家公園、金鳳凰系列等產品，滿足疫後高端旅遊需求。
同時，鳳凰集團經營的航空代理業務，近期最新取得蒙古航空、韓國可依航空代理，將積極爭取新合作機會，為2024年營運增添成長動能。
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