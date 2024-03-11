【時報記者張漢綺台北報導】特力集團(2908)2月合併營收為26.1億元，年增17.5%，其中貿易2月營收較去年同月成長30.9%，且自2023年第4季起連續數月貿易營收均較去年同月呈現正成長，顯示歐美客戶庫存去化情況已趨明朗化。

特力2月合併營收為26.1億元，其中貿易事業體受惠於歐美零售商庫存逐步去化，以及既有客戶的拉貨動能轉強，單月營收為13.9億元，年成長30.9%，占整體營收比重約53%，特力表示，貿易事業體自2023年第4季起連續數月貿易營收均較去年同月呈現正成長，顯示歐美客戶庫存去化情況已趨明朗化。

在零售事業體方面，受惠於今年農曆春節前夕，房屋翻新以及修繕需求持續暢旺之影響，零售事業體2月營收為11.4億元，年增4.6%，占整體營收比重44%。

特力集團前2月合併營收為60.73億元，年增11.92%。

特力表示，自2020年以來COVID-19造成全球供應鏈的變動以及烏俄戰爭刺激商品價格大漲、歐美零售商高庫存等接二連三的考驗，特力貿易事業體持續運用自身穩健的體質克服，讓特力全球採購策略得以穩中透強，故無論面對接下來更多外在環境挑戰，均能因應市場情況為客戶提供最佳供應方案。

在零售事業體方面，儘管2月營收在春節紅利的的帶動下較去年有所成長，然而臺灣零售事業目前仍面臨大環境挑戰，特力零售事業依舊戰戰兢兢，除了適度調整自身產品品類結構因應外，仍持續提升商品的差異化、投資發展通路品牌以及強化客戶體驗，接下來於5月母親節及年中慶檔期，零售通路將推出一系列之活動吸引客人回流，待市場景氣回春，臺灣零售的銷售業績可望漸入佳境。