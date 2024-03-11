大陸全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎11日表示，陸方對台政策是希望和平統一，用和平談判方式解決兩岸之間的問題。和平統一是第一選擇，非和平方式是最後選項。

李義虎11日晚間參加十四屆全國人大代表與境外媒體記者對話記者會，做出上述表示。李義虎說，陸方現在大力推進兩岸關係的和平和融合發展，希望大陸發展的成果能夠更多惠及廣大的台灣同胞。一個進程即去年大陸推動福建建立融合發展示範區，這是一個很重要的文件，是以中共中央和國務院的名義來發布，層級是最高的。

面對各國記者關注兩岸問題，李義虎指出，台灣問題比較複雜，反分裂國家法規定，台灣若發生以下情形，就必須採取非和平方面解決，包括台灣發生重大台獨事變、無限期拖延和平談判等，就會啟動反分裂國家法的功能。

李義虎還提到一國兩制，他認為國際上應該對一國兩制構想和政策有更實事求是地了解，台灣也應該對一國兩制有更多了解。他說，一國兩制構想不斷的完善，不斷發展，成功的解決香港問題，後來又成功解決澳門問題，是有經驗的、合理的地方。

他表示，大陸國家主席習近平提出要構建一國兩制台灣方案，但是一定要結合台灣的現實情況，根據台灣問題的特殊性，會照顧台灣同胞的一些利益和訴求。他認為，兩岸可以進行協商，一起商量如何構建新的方案。

此外，對外方面，李義虎認為「小院高牆」會損害美國自身利益，也破壞全球產業鏈供應鏈穩定；中國對外政策主張和平，但若損害中國主權安全發展利益的事情，中國也是會毫不客氣的進行鬥爭。對於那些違背公平正義的事情，中方堅決反對。

他說，中國是站在國際公正一邊，站在歷史正確一邊，「我們該宣講我們的政策立場，該發生的我們還是要發生。 」

對於國際社會一度用「戰狼」形容中國，李義虎說，最近一段時間中國內部比較少說這個詞了，而且中國事實上是奉行和平外交，應該結合實際看，「世界上總挑起戰爭的是哪個國家？中國推進世界和平還是有比較好的紀錄」。