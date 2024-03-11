大陸全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎11日表示，陸方對台政策是希望和平統一，用和平談判方式解決兩岸之間的問題。和平統一是第一選擇，非和平方式是最後選項。
李義虎11日晚間參加十四屆全國人大代表與境外媒體記者對話記者會，做出上述表示。李義虎說，陸方現在大力推進兩岸關係的和平和融合發展，希望大陸發展的成果能夠更多惠及廣大的台灣同胞。一個進程即去年大陸推動福建建立融合發展示範區，這是一個很重要的文件，是以中共中央和國務院的名義來發布，層級是最高的。
面對各國記者關注兩岸問題，李義虎指出，台灣問題比較複雜，反分裂國家法規定，台灣若發生以下情形，就必須採取非和平方面解決，包括台灣發生重大台獨事變、無限期拖延和平談判等，就會啟動反分裂國家法的功能。
李義虎還提到一國兩制，他認為國際上應該對一國兩制構想和政策有更實事求是地了解，台灣也應該對一國兩制有更多了解。他說，一國兩制構想不斷的完善，不斷發展，成功的解決香港問題，後來又成功解決澳門問題，是有經驗的、合理的地方。
他表示，大陸國家主席習近平提出要構建一國兩制台灣方案，但是一定要結合台灣的現實情況，根據台灣問題的特殊性，會照顧台灣同胞的一些利益和訴求。他認為，兩岸可以進行協商，一起商量如何構建新的方案。
此外，對外方面，李義虎認為「小院高牆」會損害美國自身利益，也破壞全球產業鏈供應鏈穩定；中國對外政策主張和平，但若損害中國主權安全發展利益的事情，中國也是會毫不客氣的進行鬥爭。對於那些違背公平正義的事情，中方堅決反對。
他說，中國是站在國際公正一邊，站在歷史正確一邊，「我們該宣講我們的政策立場，該發生的我們還是要發生。 」
對於國際社會一度用「戰狼」形容中國，李義虎說，最近一段時間中國內部比較少說這個詞了，而且中國事實上是奉行和平外交，應該結合實際看，「世界上總挑起戰爭的是哪個國家？中國推進世界和平還是有比較好的紀錄」。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：